İran’da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi

"Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir" cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi'nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.

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