‘Tunç Soyer Urla’da halkı provoke ediyor’

Urla'da FETÖ’den tutuklanan eski belediye başkanı Oğuz’un yerine kayyum atanması CHP’lileri kızdırdı. Tunç Soyer’in “Bir meclis üyesini başkan seçeceğiz” sözleri tartışma yarattı.

CHP, Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmasına tepki için dün Urla'ya çıkarma yaptı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal'ın katılımıyla Urla'da düzenlediği toplantının kapanışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tartışılacak sözler sarf etti. Soyer, "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş başkanınız olacak. Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi.

'İSYAN EDECEĞİZ' DEDİ



Soyer ayrıca, "Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil mevzuatın bizzat kendisinedir. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur. Bu ülkede demokrasi için canlarını vermiş atalarımızın hatıralarına bunu yapmak zorundayız" diye konuştu. Soyer, "Burak kardeşimizin suçsuzluğuna inanıyoruz. Urla'da her ay grup toplantıları yapmayı sürdüreceğiz, ben de katılacağım" ifadesini de kullandı. Tunç Soyer'e Büyükşehir'in AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan'dan tepki geldi. Soyer'in söylediği gibi bir girişimin yasalarla belirlenmiş bir uygulamanın dışına çıkmak olduğunu ifade eden Çalışkan, "Buna provokasyon denir. Halkı kışkırtıyorlar. Burada bir belediye başkanı FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine de devlet ilgili yasal düzenleme gereğince yeni bir başkan atamış, kayyum atamış. Bu yasal uygulamaya karşı böyle açıklamalar yapılması, böyle girişimlerde bulunulması halkı provoke etmeye çalışmaktan başka anlam taşımaz. Kanuni süreç beklense zaten bittiğinde her şey normale dönecektir" dedi

'BATIDA DA BÖYLE'



Bugün demokrasi konusunda örnek olarak gösterilmeye çalışılan Avrupa Birliği ülkelerinde terörle mücadele kapsamında Türkiye'den daha sert uygulamalar bulunduğunu ifade eden Erhan Çalışkan, "Bizdekilerin onda biri bile sayılmayacak bir gelişme olduğunda hemen önlemlerini alıyorlar" dedi. Burak Oğuz'un tutuklanmadan önce CHP yöneticilerine "Eğer istifa edersem yerime meclis içinden biri seçilir. Terör örgütü üyeliğinden tutuklanırsam yerime devlet kayyum atar" dediği söylentilerinin olduğunu da dile getiren Çalışkan, "Eğer bu yapılsaydı yerine meclisten biri seçilebilirdi" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ