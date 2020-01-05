Başkan Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili Başkan Erdoğan, " "Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.00'de CNN TÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına, konuk oluyor. İç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konuları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül soruyor, Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplıyor.

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şuan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor

SERİN KANLI HAREKET EDİLMELİ

Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.



"HAMANEY'İN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMAYA KENARA ATAMAYIZ"

Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaney'in yapmış olduğu açıklamaya kenara atamayız. Trump'ın 50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

"PUTİN İLE BÜTÜN BU KONULARI ELE ALACAĞIZ"



İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.



"BU KARŞILIKSIZ BIRAKILMAZ"

Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.

"TÜRKİYE SADECE BÖLGENİN İSTİKRAR ADASI DEĞİL BÖLGEDEKİ İSTİKRARIN DA TEMİNATIDIR"

Trump ile görüşmemizden 4- 5 saat sonra oldu. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI



Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil.

"YUNAN VE RUMLARIN BİZİ AKDENİZ'E HAPSETME PLANLARI BOZULDU"

Girit'te kıta sahanlığına girmeden hemen onun doğusundan kendi sahilimize , Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanıyla görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şuanda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim?

Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Anamuhalefet partisi Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?



"ASKERLERİMİZ PEYDERPEY ŞU ANDA LİBYA'YA GİDİYOR"

Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.

"ANA MUHALEFETİN SÖYLEMİNDE ÇELİŞKİ VAR"

Ana muhalefet lideri bir taraftan "Doğu Akdeniz'de şu var bu var" deyip "Türkiye yok diyor" Türkiye'nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var. Tarihte Trablusgarp'taki haklarımızı elde etmek için girmiştik. Talep var, talep karşısında oraya gidiyoruz. Şu anda bu bölgede çalışmalarımız başlamadı. Türk yetki alanında çalışmalar sürüyor.

Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz.

"TEMENNİM O DUR Kİ ATEŞKESİ SAĞLAYALIM"

Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. "Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin.Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan fazlasını terörden arındırdık.

- Yarın Merkel ile görüşmem var. Yarın Merkel ile yapacağım görüşmede İran, Irak bu olayı konuşacağız. Berlin sürecinde Libya'yı masaya yatıracağız. Bizim biliyorsunuz dörtlü zirvemiz vardı. Putin de katılmıştı. Şimdi yeni bir aktör Boris Johnson. Şubat ayı içerisinde dörtlü zirveyi İstanbul'da yapacağız.

ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM



Zor bir dönemden geçtiğimizi inkar edemeyiz. Trump ile güzel telefon görüşmeleri yapıyoruz. Umutlanıyoruz ama sonra bu umut boşa çıkıyor. Sadece bölgesel değil, küresel ilişkileri de sık sık görüşüyoruz. Sayın Trump alehinde, kongrede Azil süreci yürütülüyor. Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude hedeflerini reddediyoruz. ABD içinde uzlaşmaz tutumlar var. Son yaptığımız telefon görüşmesinde aynı temennisini yine söyledi. "Biz bunları çözeceğiz. Nasıl mücadele verdiğimi biliyosun." dedi. Kongrede yaptırım adımlarına teşebbüs ederse karşılığını veririz.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI



İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olucaklar ama. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.