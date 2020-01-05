‘Soyer sanırım ayık değildi’

Soyer'in, Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra devletin kayyum atadığı Urla Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamaya tepkiler büyüyor. MHP İl Başkanı Veysel Şahin, “Ne yapmak istiyor anlamadım” derken AK Partili Hızal, “Kendisi de ‘isyan’ etmekten bahsettiği hukuk sistemiyle göreve geldi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in, Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra devletin kayyum atadığı Urla Belediyesi'yle ilgili yaptığı çıkış ortalığı karıştırdı. Soyer'in "Belediye meclis üyelerinden birisini halkın başkanı olarak seçeceğiz ve o bizim için belediye başkanı olacak. Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil, mevzuatın bizzat kendisine. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur" sözleri tepki çekti.

'KANUNLAR AÇIK'

MHP İl Başkanı Veysel Şahin kanunların açık olduğunu belirterek, "Bu Sayın Soyer'in kafasına göre düzenleyeceği bir iş değil. Soyer, bu sözleri söylerken herhalde ayık değildi diye düşünüyorum Kendisinin de ne dediğini bildiğini zannetmiyorum, onu da kışkırtıyorlar" ifadelerini kullandı.



'HERKES EŞİTTİR'

Soyer'in de 'isyan' etmekten bahsettiği hukuk sistemiyle göreve geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Hukuk önünde herkes eşittir. Biz de bu söylemi dile getiren belediye başkanının bu şehri yönetme kabiliyeti olmadığını düşünüyoruz" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ HIZAL:

Yönetme kabiliyeti yok

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal şunları söyledi: "Hukuka hepimiz saygı duymak zorundayız. Bir yandan demokrasi derken diğer yandan hukuka ve mevzuata karşı çıkmak doğru değil. Sayın Soyer, isyanlardan falan bahsediyor. İnsanları galeyana getirmek Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hiç yapmaması gereken bir şey. Herkesin hukuk karşısında eşit olduğunu bilmesi gerekir. Bir hukuki işlemin sonucunun beklenmesi gerekir. Biz bu söylemi kabul etmiyoruz. Bu söylemi dile getiren belediye başkanının da bu şehri yönetme kabiliyeti olmadığını düşünüyoruz. Kendisinin de seçilmesini sağlayan hukuk sistemini reddeden bir belediye başkanından bahsediyoruz. Hukuk sistemini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Sadece kendi bakış açısıyla meseleyi değerlendirirse böyle hatalar yapar."

MHP İL BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN:

Onu da kışkırtıyorlar

MHP İl Başkanı Veysel Şahin şöyle konuştu: "Sayın Tunç Soyer bir yanlışın içerisinde. Bir belediyeye ne zaman kayyum atanacağı kanunla düzenlenmiş bir konu. Sayın Soyer'in kafasına göre düzenleyeceği bir iş değil bu. Bu sözleri okuyunca çok şaşırdım. Kanun bir belediye başkanı terör suçundan cezaevine girerse yerine kayyum atanacağını söylüyor. Ölmesi veya istifa etmesi halinde ise meclis üyeleri arasından seçim yapılacağını belirtiyor. Kanunla belirlenmiş bir şey. Soyer ne yapmak istiyor anlamadım. Kendisinin de ne dediğini bildiğini zannetmiyorum, onu da kışkırtıyorlar. Bu sözü söylediğinde zannediyorum ayık değildi. Nasıl böyle bir şey der."



CHP'Lİ BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla Urla'da düzenlediği toplantıda, Başkan Tunç Soyer şöyle konuşmuştu: "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş başkanınız olacak. Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz. Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil, mevzuatın bizzat kendisinedir. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur. Bu ülkede demokrasi için canlarını vermiş atalarımızın hatıralarına bunu yapmak zorundayız. Burak kardeşimizin suçsuzluğuna inanıyoruz. Urla'da her ay grup toplantıları yapmayı sürdüreceğiz, ben de katılacağım.

ERHAN GÜLENÇ