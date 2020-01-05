Yeni dengeler yeni önlemler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi olayı tüm detayları ile masaya yatırıldı. İran'ın yapacağı misillemenin bölgede kaotik bir ortam yaratabileceği, bunun da en çok terör örgütlerinin işine yarayacağı değerlendirmesi yapıldı. PKK’nın bu ortamdan yararlanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde Kasım Süleymani'nin öldürülmesi öncelikli olarak İran'ın misilleme yapması sonrası ortaya çıkacak durum ve bunun Türkiye'ye etkilerinin en aza indirilmesi konusu ve alınacak önlemler ele alındı. İran'ın vereceği karşılık sonrasında bölgede kaotik bir durum ortaya çıkacağına dikkat çekilip, "Bu tür ortamlardan en fazla yararlanan gruplar terör örgütleridir. Türkiye'de eylem yapamaz, Suriye ve Irak'ta da neredeyse hareket edemez hale gelen PKK, ortamdan yararlanıp yeni eylemlere girişebilir" değerlendirmesinde bulunuldu. Bunun için ilgili tüm kurumlara içeride ve dışarıda PKK'dan gelebilecek bu tür hareket ve eylemin önüne geçmek için gerekli adımları atıp önlemleri almaları talimatı verildi. Türkiye, PKK'nın bu süreçte göz açmasına bile izin vermeyecek.

İKİ SEÇENEK VAR

Tüm dünyada olduğu gibi başkent Ankara da, İran'ın nasıl bir misilleme yapabileceği üzerinde duruyor. Bu konudaki değerlendirme ise şöyle: "Bu olaydan sonra İran iki türlü hareket edebilir. Bölgede ciddi bir Şii nüfus var. Suudi Arabistan nüfusunun yüzde 38-40, Bahreyn'in yüzde 80, Kuveyt'in de yüzde 50 civarındaki nüfusu Şii. İran buralardaki Şii unsurları harekete geçirebilir. Bu da bölgede kaos ve kaotik bir ortam demektir. İkincisi ise sağduyulu davranıp bölgeyi sıkıntıya sokacak hareketlerden uzak durabilir. Ancak bu çok düşük bir ihtimal olarak görünüyor." Süleymani'nin neden öldürüldüğü konusunda ise "Bölgedeki ABDİsrail- İran politik dengesinin yeni bir oyunu. Bu üçlünün oyunları sıkça görülüyor. ABD'de sıkışan her hükümet İran'a dönük bir hareket yapıyor. Çünkü ABD kamuoyunda bunun bir karşılığı var. Aynı şey İran için de geçerli. Ne zaman sıkışsa ABD olayını kullanıyor. Adeta birbirlerini besliyorlar. ABD de seçim atmosferine girdi. Bunun sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı" görüşü hakim.

ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)