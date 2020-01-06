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toplandı

AK Parti MKYK toplandı

06.01.2020, 17:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,17:17

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.

AA

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