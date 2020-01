Başkan Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında önemli mesajlar

Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Teşkilat Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde hitap etti. Erdoğan, "Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." şeklinde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası dua edilerek hizmete açıldı..

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tarihimizde istihbarata hep çok önem verilmiştir. İsmi değişse de bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı görev üstlenen bir veya birden fazla yapı olagelmiştir.

Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbaratın zayıflamasının payı vardır. Sultan Abdülhamit Han'ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve elde ettiği başarılar özellikle kayda değerdir.



MİT'E HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYUYORUZ

Çok uzunca bir süre bilinçli olarak Milli İstihbarat Teşkilatımız zayıf tutulsa da, şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. İsimsiz kahramanlarımızın her birinin başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Terör örgütleri ülkemize karşı adeta topyekun savaş ilan etmiş durumdalar. Suriye'den kaynaklı her gelişme hem terör boyutu, hem göç meselesi hem siyasi sonuçları itibariyle ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Aynı şekilde Irak'taki her hadisenin de yansımaları oluyor. Doğu Akdeniz'de ülkemizin aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların sonucu yakın gelişmemiz için hayati öneme sahiptir. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geçirmeye ve hayata geçirmeye zorunluyuz.



Milli İstihbarat Teşkilatı yürüttüğü çalışmalarla bize çok büyük destek sağlıyor. Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla, kendini en güvenliği hissettiği yeri örgütün başına geçirmiştir. Teşkilatımız, FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek, devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmuştur. Yurt dışında da pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır.

MİT, LİBYA'DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR

MİT, Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. MİT'in desteğine her zamankinden çok ihtiyaç var.



Türkiye, dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme imkanına kavuşmuştur.





Devletimizin ve milletimizin teşkilatımızdan beklentisi yüksektir. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımızın içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Öyleyse bizim de istihbaratımızı geliştirmemiz şarttır. Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarılarını elbette yakından takip ediyoruz. Ancak katetmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz. Bunların başında yeni teknoloji ve operasyonel kabiliyetleri geliştirmek geliyor.