Kahramanlar unutulmaz

İzmir Adliyesi’nde 3 yıl önce PKK’nın terör saldırısını canı pahasına önleyerek şehit olan polis Fethi Sekin, ölüm yıldönümünde Elazığ’daki mezarı başında anıldı. Sekin için bugün saat 10.00’da şehadete yürüdüğü İzmir Adliyesi’nde tören düzenlenecek

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, özlemle anılıyor. Birçok insanın hayatını kurtaran, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin ölümünün 3'üncü yıldönümünde unutulmadı. Şehit Sekin, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Baskil Anadolu Lisesi yol ayrımında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan şehit Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrine kadar "Şehide saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi. Buradaki programda Kur'anı Kerim okundu, dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.



ADLİYEDE TÖREN YAPILACAK

Sekin, bugün şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki saat 10.00'da düzenlenecek törenle anılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile video yayımladı. Çok sayıda polis memurunun 'Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım' sözlerine yer verilen videoda şehit Sekin'in fotoğrafına yer verilerek, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadeleri kullanıldı.



'MOTOSİKLETİNİN YERİ ANITININ YANIDIR'

GÖSTERDİĞİ kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in mesai arkadaşları, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor. Sekin ile yıllarca aynı noktada görev yapan emekli meslektaşları Şahin Çevik ve Ümit Eken, saldırının düzenlendiği 5 Ocak 2017 gününü unutamıyor. Sık sık bir araya gelip arkadaşlarını anan Çevik ve Eken, Sekin'in geçen yıl aynı bölgede yapılan anıtı başında zaman geçiriyor. Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini isteyen Çevik, "Fethi'nin motosikletinin yeri, anıtının yanıdır. O, motorunu çok severdi, onunla özdeşleşmişti. Yapılacak en doğru şey, Fethi'nin motorunun cam bir bölmede anıtının yanına konmasıdır" diye konuştu.