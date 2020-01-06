Konsolosluk çalışanının aracı kundaklandı

YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu’nda çalışan bir personelin Karabağlar’da park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yanan aracın lastiklerinin de bıçakla kesildiği öğrenilirken, şüpheli olarak 16 yaşlarındaki bir gencin arandığı belirtildi.

YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu'nda çalışan bir personelin Karabağlar'da park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yanan aracın lastiklerinin de bıçakla kesildiği öğrenilirken, şüpheli olarak 16 yaşlarındaki bir gencin arandığı belirtildi.

Olay, Mimar Sinan Caddesi 1421 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Başkonsolosluğu'nda görevli Yunan uyruklu bir kişiye ait otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan polis, olayın siyasi ya da terör bağlantılı olmadığı açıkladı.

METİN BURMALI