“Krizin Irak’ta çıkması manidar”

Başkan Erdoğan, ABD’nin İran komutanını öldürmesi ile ilgili krizin Irak’ta böyle bir dönemde çıkmasının manidar olduğunu söyledi. Dış müdahalelere karşı olduklarını söyleyen Erdoğan, “Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında ABD'nin saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili ilk kez konuştu. Bölgenin ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Yerin Irak olması manidar. Bir taraftan biz Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü" dedi.

'IRAK ÜZERİNDEN KRİZ'

ABD ile İran arasındaki gerilimin zaman zaman tırmandığını kaydeden Erdoğan, "Serin kanlı hareket edilmesi dileklerimizi iletiyoruz. Çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük. Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil. Türkiye olarak dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaney'in yapmış olduğu açıklamayı kenara atamayız. Trump '50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız' dedi. İki taraf da benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'DUYUNCA ŞOKE OLDUK'

Süleymani'nin öldürüldüğü gün ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz görüştükten 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım" açıklamasını yaptı.



TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİTMEYE BAŞLADI

BAŞKAN Erdoğan, Libya ile yapılan anlaşma ve sonrasındaki tepkileri de değerlendirdi. Türk askerinin Libya'ya peyderpey gitmeye başladığını açıklayan Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan başbakan ile görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şu anda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim? Onlar darbeci. Meşru hükümet değil" ifadelerini kullandı.



'YERLİ OTOMOBİL HALKIMIZIN ALABİLECEĞİ BİR FİYATTA OLACAK'

TÜRKİYE'NİN doğuştan elektrikli yerli otomobili ile ilgili sorular üzerine Başkan Erdoğan, fabrika kurulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

8 Ocak'ta Putin ile Idlib zirvesi yapılacak



TÜRKİYE'NİN sınırlarına İdlib'den 300 bini aşkın insanın yüklendiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Dün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız" dedi.