Libyalılar Türk askerini bekliyor

Libya’da darbeci Hafter’in Trablus’ta askeri okula düzenlediği hava saldırısında çoğu öğrenci 30 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Türk askerinin bölgeye giderek meşru yönetime destek vermesini isteyen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, “Halk Türkiye’nin varlığını destekliyor. Hakkımızı savunan bir ortağa ihtiyacımız var” ded

TÜRKİYE, Libya'nın "Meşru yönetime karşı ülkedeki darbeciyi destekleyen dış düşmanlar ve onların milisleriyle mücadele" kapsamındaki yardım çağrısına sessiz kalmadı. Libya'nın farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyesi olan Devlet Yüksek Konseyine başkanlık eden Halid el-Mişri, "Türkiye ile iki ülke çıkarlarına hizmet eden stratejik bir ilişkimiz var. Halkın büyük çoğunluğu Türkiye'nin varlığını destekliyor" dedi. Türkiye'nin çatışmaların başladığı ilk günden bu yana uzlaşı taraftarı olduğunu vurgulayan Mişri, "Türkiye, tüm taraflarla iletişim kurdu. Ancak Mısır-BAE cephesine yakın olan taraf, Türkiye'nin bir rolü olmasını istemedi" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORTAĞI

HAFTER'İN, Trablus'u ele geçirmek için BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'dan destek aldığını dile getiren Mişri, "Artık büyük bir koalisyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizimle siyasi, ekonomik, toplumsal ve tarihi bağı olan bir ortak lazım" dedi. Türkiye ile tarih boyunca iyi ilişkileri olduğuna değinen Mişri, "Türkiye hakkımızı savunan bir ortak. Halkın büyük çoğunluğu Türkiye'nin varlığını destekliyor" açıklamasında bulundu. Mişri, Libya parlamentosunun üyelerinin de Türkiye ile koalisyonu desteklediğini dile getirdi. AKDENİZ'DE planları olan bazı ülkelerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bağımsız politikasından rahatsız olduğunun altını çizen Mişri, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ortağı Libya" dedi. Mişri, bu ülkelerin Türkiye ile Libya'yı dışlamaya ve doğal kaynaklardaki hakları ve onlardan yararlanma konusunda şüphe oluşturmak için uğraştıklarını ifade etti.

BETÜL USTA