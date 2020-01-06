Perinçek: CHP aklını başına toplasın

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştiren Perinçek, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, negatiflikten başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, HDP, SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan tarafı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecek. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP merkezli Amerikan projeleri hayalden öteye geçemez" dedi.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştiren Perinçek, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, negatiflikten başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, HDP, SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan tarafı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecek. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP merkezli Amerikan projeleri hayalden öteye geçemez" dedi. NİDA ALADAĞ