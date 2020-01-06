  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Perinçek: CHP aklını başına toplasın

Perinçek: aklını başına toplasın

Perinçek: CHP aklını başına toplasın
Giriş Tarihi: 6.1.2020

VATAN Partisi Genel Başkanı , 'nın 11'inci 'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada 'yi eleştiren Perinçek, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, negatiflikten başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok. Amerika ordusu gelir, o meşhur ' 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, , SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan tarafı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecek. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP merkezli Amerikan projeleri hayalden öteye geçemez" dedi.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştiren Perinçek, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, negatiflikten başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, HDP, SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan tarafı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecek. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP merkezli Amerikan projeleri hayalden öteye geçemez" dedi.

NİDA ALADAĞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Perinçek: CHP aklını başına toplasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN