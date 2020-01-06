Türkiye şehitleri için yürüdü

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, 90 bin askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri düzenlendi.

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, 90 bin askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye'nin birçok kentinden Sarıkamış'a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı.