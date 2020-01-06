Üniversite hayali belediyeye takıldı

İZMİR için bir önemli proje daha yapılan itiraz nedeniyle durdu. CHP'li Karabağlar Belediyesi, ilçede yıllardır hayali kurulan üniversite kampüs alanı kurulmasının önünü açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planına karşı dava açtı. Belediye TOKİ'ye ait toplam 800 dönümlük alan için hazırlanan imar planında 420 dönümlük bölümün konut alanı olarak belirlenmesine itiraz etti.

İZMİR için bir önemli proje daha yapılan itiraz nedeniyle durdu. CHP'li Karabağlar Belediyesi, ilçede yıllardır hayali kurulan üniversite kampüs alanı kurulmasının önünü açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planına karşı dava açtı. Belediye TOKİ'ye ait toplam 800 dönümlük alan için hazırlanan imar planında 420 dönümlük bölümün konut alanı olarak belirlenmesine itiraz etti.

'BEDELSİZ YAPILACAK'

Belediyenin davayı çekmesi halinde kampüsün önündeki engelin kalkacağını ifade eden Meclisi Üyesi AK Partili Fırat Eroğlu, "Bu üniversite alanının bir maliyeti var. Bu maliyeti de TOKİ üzerinden çözümleyecek bakanlık. Devletin cebinden para çıkmadan üniversite Karabağlar'a kazandırılmış olacak. Oradan elde edilecek gelirle müteahhit üniversiteyi bedavaya yapacak" dedi. Bugün Bayındır ve Kiraz Belediyelerinin kentlerine üniversite gelmesi için bina tahsis ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Biz devletin kendi arsasına üniversite yapmasına itiraz ediyoruz. Yani hem destek olmuyoruz hem de taşın üzerine elimizi koyuyoruz" dedi. AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ise, "İlçemize üniversite kazandırılması için girişimde bulunduk. TOKİ 380 dönümü İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis etti. Fakat Belediye Başkanı istemiyor. 800 dönümün tamamının üniversite yapılmasını istiyor" dedi.