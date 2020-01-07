2020’de envantere yeni sistemler katıldı

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermenin mümkün olmayacağını dile getirdi. Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirten Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını dile getirdi.

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermenin mümkün olmayacağını dile getirdi. Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirten Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını dile getirdi. Demir, deniz platformları alanında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 2020 sonunda teslim edileceğini ifade etti.

BETÜL USTA