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Alman polisi vurduğu ’ü terörist ilan etti

Alman polisi vurduğu Türk’ü terörist ilan etti
Giriş Tarihi: 7.1.2020

'NIN Gelsenkirchen kentinde yaşayan kökenli bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü , karakol önünde bekleyen devriye aracına sopayla saldıran 37 yaşındaki kişinin dur ihtarına uymaması üzerine vurulduğunu kaydetti.

ALMANYA'NIN Gelsenkirchen kentinde yaşayan Türk kökenli bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Christopher Grauwinkel, karakol önünde bekleyen devriye aracına sopayla saldıran 37 yaşındaki kişinin dur ihtarına uymaması üzerine vurulduğunu kaydetti. Söz konusu kişinin vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandığı, ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Kimliği hakkında bilgi verilmeyen kişi, polis tarafından terörist ilan edildi.
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