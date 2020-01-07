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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

07.01.2020, 17:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020,17:48

Başkan , Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile ve başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınmıştır" denildi.

DHA

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