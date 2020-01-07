‘Bölgede savaşın kazananı olmaz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki iç savaşın kazananı olmayacağını vurgulayarak, "Eğer durdurmazsak bu savaş uzun süre devam eder. Hele Hafter güçleri Trablus'un içine girerse çok kan dökülür, çok insan ölür" uyarısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki iç savaşın kazananı olmayacağını vurgulayarak, "Eğer durdurmazsak bu savaş uzun süre devam eder. Hele Hafter güçleri Trablus'un içine girerse çok kan dökülür, çok insan ölür" uyarısında bulundu. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin bu ülkede ateşkesin tesisini ve siyasi sürece geri dönülmesine yardımcı olmayı hedeflediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Trablus'ta, darbeci general Hafter güçlerinin askeri okula düzenlediği hava saldırısında 40'ı aşkın kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırganlık, Hafter ve onun destekçilerinin Libya'da barış istemediğinin göstergesi" ifadesini kullandı.

RADİKALLER GÜÇLENECEK

İRANLI komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin İran'da radikallerin elini güçlendireceği endişesini de paylaşan Çavuşoğlu, Süleymani'nin öldürülmesinin sadece Irak'ta değil, İran'da da dengeleri değiştirdiğini kaydederek, "Amerikalılara bunu söyledik. İran'da da radikal gruplar güç kazanacak" dedi.