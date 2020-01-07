Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2020 yılının ilk toplantısını yapmak üzere bir araya geldi. Ajanslara düşen bilgiye göre kabine toplantısı planlandığı gibi saat 15.40'ta başladı.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK MASADA

Kabine Toplantısı'nın özellikle dış politika ağırlıklı bir gündemi olması bekleniyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgedeki gerilim ve Türkiye'nin atacağı adımlar Kabine'nin gündeminde.