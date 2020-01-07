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toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

07.01.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020,16:41

, başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2020 yılının ilk toplantısını yapmak üzere bir araya geldi. Ajanslara düşen bilgiye göre kabine toplantısı planlandığı gibi saat 15.40'ta başladı.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK MASADA
Kabine Toplantısı'nın özellikle dış politika ağırlıklı bir gündemi olması bekleniyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgedeki gerilim ve Türkiye'nin atacağı adımlar Kabine'nin gündeminde.

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