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kampından yüzlerce kişi bırakıldı

DEAŞ kampından yüzlerce kişi bırakıldı
Giriş Tarihi: 7.1.2020

örgütü /, 'nin Haseke ilindeki 'nda tuttuğu 'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

TERÖR örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi. YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu. Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da, Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lının serbest bırakıldığını bildirmişti.
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