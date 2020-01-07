  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

merkezli operasyonunda 2 tutuklama

Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

07.01.2020, 15:29

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/ ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli merkezli İstanbul ve Ankara'da geçen 3 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlene operasyonlarda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital veriler ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN