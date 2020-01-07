YARGITAY, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edilmesine ilişkin davada, 5'i ağır 18 sanık için verilen müebbet hapis cezasını onadı.
YARGITAY, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edilmesine ilişkin davada, 5'i ağır 18 sanık için verilen müebbet hapis cezasını onadı. Söz konusu sanıklara verilen mahkumiyet dosyası önce İstinaf Mahkemesi'nde görüşülmüş, dosya, Ankara Bölge Mahkemesi, 21. Ceza Dairesince 5 Mart 2019'da karara bağlanmıştı.
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Halisdemir’i şehit edenlere müebbet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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