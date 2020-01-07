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Halisdemir’i şehit edenlere müebbet

Halisdemir’i şehit edenlere müebbet
Giriş Tarihi: 7.1.2020

, 'nün darbe girişimi sırasında Astsubay 'i şehit edilmesine ilişkin davada, 5'i ağır 18 sanık için verilen cezasını onadı.

YARGITAY, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edilmesine ilişkin davada, 5'i ağır 18 sanık için verilen müebbet hapis cezasını onadı. Söz konusu sanıklara verilen mahkumiyet dosyası önce İstinaf Mahkemesi'nde görüşülmüş, dosya, Ankara Bölge Mahkemesi, 21. Ceza Dairesince 5 Mart 2019'da karara bağlanmıştı.

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