İzmirliler kahraman şehitleri için buluştu

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, 3'üncü ölüm yıldönümünde adliyede düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, 3'üncü ölüm yıldönümünde adliyede düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için dualar okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sekin için hazırladığı videonun izlendiği törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur" dedi.



HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK

Milletlerin, kahraman evlatları sayesinde varlıklarını sürdürebileceğini ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, "Kahraman evlatlarımız olduğu zaman güven içinde oluruz. Türk milleti, kahraman evlatlara sahip olma konusunda en şanslı millettir. Bu güzel kentin bu güzel insanları üzülmesin, huzurlu olsun diye şehadete koşan Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacak" dedi.