Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

3 Ocak'ta meydana gelen Kasım Süleymani'nin ve mühendisinin öldürülmesiyle ilgili başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk saatlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiğini başlattılar. Devlet ve hükümet başkanlarıyla yoğun diplomasi görüşmeleri oldu. Yarın ülkemizi ziyaret edecek olan sayın Putin'le bu konu başta olmak üzere gündem başlıkları ele alınacak. Biz bütün taraflara sükunet ve itidal tavsiyesinde bulunduk. Bölgemiz gerçekten savaşlardan, çatışmalardan, özellikle dış müdahalelerden vekalet savaşlarından yoruldu. Şu anda tarafların ABD olsun, İran tarafının olsun pozisyonlarının giderek keskinleştiğini maalesef örüyoruz. Bunu minimize etmek için sükunet çağrımız devam edecek.

İDLİB MESELESİ YARIN MASAYA YATIRILACAK

Özellikle İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Rusya destekli rejim saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. geçen sene vardığımız Astana ve İstanbul mutabakatına aykırı bir uygulama ve ihlali anlamına geliyor. Orada Rusya Federasyonu'nun hava desteği olmadan rejimin karada bir ilerleme sağlamasının mümkün olmadığı açık bir gerçek. Ülkemize dönük olarak harekete geçmiş olan onbinlerce İdlib meselesi yarın konuşulacak.

LİBYA'DA ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKESİN İLAN EDİLMESİDİR

Libya'da yaşanan hadiseler, dün sabah askeri okula yapılan saldırı çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Nisan ayında imzalanan anlaşmayı ihlal eden Hafter tarafı saldırılarını pervasız bir şeklide devam ediyor. Burada özellikle Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaya itiraz edenler öncelikle burada saldırgan tarafın kim olduğu, anlaşmaları kimin öldürdüğünü açık bir şekilde ortaya koymaları ve kınamaları gerekir. Peki çözüm nedir dediğimizde, BM şemsiyesi altında yürütülen faaliyetler sahada nasıl gerçekleştirecek sorumuza cevabının olmadığını anlıyoruz. Türkiye'nin barışçıl girişimleri, diplomasinin ve siyasetin önünü açacak atılacak adımlar eleştiri konusu olabiliyor. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Libya'da önceliğimiz ateşkes ilan edilmesidir. Hafter'in Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi gerekir.

TÜRK AKIM'DAN BİZ DE GAZ ALACAĞIZ

Sayın Putin'in yarın ülkemize yapacağı ziyaret bir diğer önemli konu. Enerji haritalarında önemli değişikliğe işaret eden Türk Akımı yarın fiilen ve resmen başlatılmış olacak. İki boru hattı var. Bu sadece Avrupa'ya gitmeyecek, aynı zamanda biz de gaz alacağız. Başka ülkenin devlet ve hükümet başkanları da gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Putin'le görüşmesi olacak. Daha sonra konuk devlet ve hükümet başkanlarına sayın Cumhurbaşkanımız akşam yemeği ikramı olacak.

BU POZİTİF HAMLE 2020'DE DE DEVAM EDECEKTİR

2019 yılında ihracat artışında Türkiye dünyada 7. sıraya yükseldi. Nominal değer anlamında 5. sırada bulunuyor. Bu Türk ekonomisinin toparlanması ve pozitif hamle yapma sürecininin göstergesi. 2020'de de bu olumlu trendin devam edeceğini ifade edebiliriz. Bakanlarımız bu konuda çalışmalarını detaylı şekilde yapmışlardı.

YERLİ OTOMOBİLİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

İnsanımızın yerli otomobili ve biz de dahil olmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ekonomisi, teknolojisini A'dan Z'ye dönüştürecek devrim niteliğinde bir hayal gerçekleşmiş olacaktır.

KANAL İSTANBUL ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALARIMIZ ARASINDA

Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor.

SAYIN PUTİN'İN ESED'LE GÖRÜŞMESİ KENDİ TASARRUFUDUR

Sayın Putin'in sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır. Sadece insani anlamda mültecilere yardımcı olmuyoruz, aynı zamanda sınır güvenliğimizi de sağlıyoruz. Daha önce DEAŞ, PKK terör örgütleri cirit atmakta idi, bunlar önlenmiş durumda. Burada biz farklı paydaşlarla Rusya, ABD, Avrupa ve Arap ülkeleriyle her zaman işbirliği ve diyalogtan yana olduk. Esed rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Biz Esed'in kendisinin Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir yere taşıyacak bir lider olma vasfının kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Suriye'deki siyasi süreci devam ettirmek adına İdlib mutabakatını ve Astana sürecini hayata geçirmek adına Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Yarın sayın Putin'le yapılacak görüşmede İdlib meselesi, Astana süreci önemli olacak.

17-25 ARALIK'I KİMLER YAPMIŞSA 15 TEMMUZ'U ONLAR YAPTI

17-25 Aralık darbe girişiminin ne amaçla kimler tarafından yapıldığı herkesin malumu. Bu hain terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Bunların niyetleri bellidir, kurdukları kumpaslar ortada. Bizim açımızdan 17-25'i yapan irade her ne ise 15 Temmuz'da yapılanlarla aralarında hiçbir fark nedir. Başka türlü manalara gelecek değerlendirmeleri biraz da bu açıdan akılda tutmak gerekir. 17-25 başarısızlığa ulaştığı için 15 Temmuz yapıldı. Bu millet bu darbeyli püskürttü, bu gerçeği hiçbir zaman akıldan çıkartmayalım.