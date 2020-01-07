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THY'den Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması

07.01.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020,13:41

'ndan 'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı

Türk Hava Yolları'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."

DHA

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