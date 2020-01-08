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Konseyi Başkanı 'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Türkiye'ye geliyor

08.01.2020, 15:26

() Konseyi Başkanı 'in, 11 Ocak'ta 'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı ile görüşeceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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