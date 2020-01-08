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- gerilimi sonrası Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

ABD-İran gerilimi sonrası Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

08.01.2020, 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,13:44

boru hattının açılış töreni öncesi Başkan ve lideri 'in ikili görüşmesi başladı. Görüşmede - gerilimi ile ve konularını ele alacak.

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti.

BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı ABD İran gerilimine ilişkin gerçekleştirecekleri görüşme başladı. İki lider ABD-İran gerilimi ve Suriye,Libya'da yaşanan gelişmeleri ele alacak.

ERDOĞAN VE PUTİN TÜRKAKIM AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ikili zirvenin ardından TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak.

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