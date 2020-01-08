ABD'de ilk Müslüman kadın belediye başkanı Siddiqui oldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinin yerel basını, ilk kez Müslüman bir kadının belediye başkanı seçildiğini duyurdu. Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçildi.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.
AA
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