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Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki ikinci görüşme sona erdi

Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki ikinci görüşme sona erdi

08.01.2020, 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,17:08

Başkan , Başkanı ile görüştü. 'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile törenin ardından yeniden bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezinde 25 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

İki lider açılış töreni öncesinde de 1 saat 35 dakikalık görüşme yapmıştı.

AA

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