Bombaların altında yaşam savaşı

Rusya, Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib'in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin, Türkiye sınır hattına kaçışları sürüyor.

Rusya, Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib'in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin, Türkiye sınır hattına kaçışları sürüyor. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son dört gün içinde 31 bin sivilin daha yerinden edildiğini açıkladı. Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattına kaçanların sayısı 359 bin 471'e bine ulaştı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil de can verdi.