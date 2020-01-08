Cenazede izdiham

ABD’nin suikastı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi büyük bir trajediye sahne oldu. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde aşırı kalabalıktan dolayı izdiham yaşandı. 56 kişinin öldüğü izdihamda 213 kişinin de yaralanması nedeniyle cenazenin defin işlemleri ertelendi

ABD'nin geçtiğimiz cuma günü drone saldırısı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüğü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesinde büyük bir trajedi yaşandı. Önceki gün Tahran'da düzenlenen törenin ardından Süleymani, dün memleketi Kirman'da toprağa verilecekti. Ancak aşırı kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Yaşanan trajedide 56 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının giderek arttığı ifade ediliyor. İzdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi, ileri bir tarihe ertelendi.



İNTİKAM BAYRAĞI AÇTILAR

Cenaze törenine katılan on binlerce kişi matemi simgeleyen siyahları giydi ve Şii geleneğinde 'dökülen kanın intikamını alma isteği' anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Süleymani'nin cenazesi, Devrim Muhafızları'na katıldıktan sonra savaştığı ve ön plana çıktığı İran-Irak savaşı sırasında görev aldığı bölgelerden geçirilmişti.



CEVAT ZARİF'E VİZE VERİLMEDİ

ABD'NİN, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak için New York'a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği iddia edildi. Zarif'in, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında 9 Ocak BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğu ancak hala cevap alamadığı kaydedildi. Trump yönetiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i telefonla arayarak Zarif'in gelişine izin verilmeyeceği konusunda bilgi verdiği öğrenildi. Ancak BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre Zarif'e kesinlikle izin verilmesi gerektiği belirtiliyor.



SAVUNMA BAKANI ESPER: IRAK'TAN AYRILMIYORUZ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ABD güçlerinin Irak'tan ayrılmayacağını açıkladı. Esper, "Irak'tan ayrılmamıza yönelik alınmış bir karar yok. Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok" dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise, Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediklerini belirterek, "O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve çerçevesi bakımından oldukça netti" dedi.





İRAN MECLİSİ, PENTAGON'U TERÖRİST İLAN ETTİ

İRAN Meclisi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak, ABD ordusunun ve Pentagon'un terör örgütü olarak görülmesine ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti.



ABD ÜSLERİNDE KIRMIZI ALARM

ABD'li 2 yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan bütün askeri üsleri kırmızı alarma geçti. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Süleymani'nin ölümünden sonra İran ABD hedeflerini vurabilecek noktalara İHA ve balistik füzeler konuşlandırmaya başladı. ABD'nin bölgedeki bütün üslerindeki savunma sistemlerini aktif hale getirdiği belirtildi.



"TRUMP'IN KARARI HUKUKA UYGUN"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran gerilimiyle ilgili açıklama geldi. Pompeo, Trump'ın aldığı karar hukuka uygun açıklamasını yaptı. Pompeo ayrıca, "Askeri ve ekonomik adımlar atabiliriz. 2020 yılı İran için kötü geçecek" ifadelerini kullandı.



13 İNTİKAM SENARYOSU HAZIR

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'nin öldürülmesinden sonra intikam yemini eden İran, ABD'ye karşı intikam senaryolarını devreye sokacağını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak İran'ın 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.