Enerji devriminde TürkAkım dönemi

Türkiye, bölgesinin enerji üssü olma noktasında TANAP’ın ardından attığı TürkAkım adımıyla yeni bir dönemi daha başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin’in katılımıyla bugün açılacak proje, Türkiye ile Avrupa için güvenilir enerji arzı sağlayacak ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Rus gazını Türkiye'ye ve ardından da Avrupa'ya taşıyacak tarihi projenin açılışını yapacak. Açılışa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Azerbaycan ve Macaristan'dan da bakanlar katılacak. Hat, Rusya'nın doğalgaz rezervleri ile Türkiye'nin dağıtım ağı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile Avrupa için güvenilir bir enerji arzı sağlayacak.

BATI HATTI DEVRE DIŞI

Boru hattının deniz kesimi Karadeniz altından ilerleyen iki paralel boru hattından oluşuyor. Açık deniz boru hatları ise Rusya kıyısındaki Anapa kentinden başlayıp İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkıyor. Hattın deniz kesimi 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. Kıyıkıköy'de karaya çıkan Türkiye kesimini oluşturan iki hattan 70 km uzunluğundaki Türk Akım-1, BOTAŞ'ın ana ulusal iletim hattına bağlanıyor. 142 kilometrelik ikinci hat ise Bulgaristan sınırından Malkoçlar mevkiinden Avrupa'ya ulaşıyor. Karadeniz'de 2 bin 200 metre azami derinlikte inşa edilen boru hatları ile TürkAkım'ın taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak. Türkiye ve Avrupa'ya iki ayrı hattan 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Rusya'nın daha önce Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gaz ulaştıran Batı Hattı devre dışı kalarak yerine Karadeniz altından Türkiye'ye doğrudan bağlanan TürkAkım devreye alınacak. Böylece doğalgaz fiyatlarında da iyileşmeler olacak. Aradaki diğer ülkelerin devre dışı kalması gazın Türkiye'ye ulaşım maliyetini de azaltacak.



126 BİN RÜZGAR TÜRBİNİNE DENK

TÜRKAKIM'IN sağlayacağı enerji yaklaşık olarak 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olacak. 126 bin rüzgar türbininin güç kapasitesine ve aynı şekilde 370 LNG tankerinin sağlayacağı doğalgaza da eşit olacak. TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçen koluna ise "Balkan Akımı" adı verilecek. TürkAkım hattının ikinci yan borusu olan "Balkan Akımı" hattından Bulgaristan'a yılda 19 milyar metreküp gaz girecek.



BALKAN DOĞALGAZ DAĞITIM MERKEZİ'NE

12 milyar metre küpten fazlası doğrudan Sırbistan'a nakledilecek, geri kalan doğalgaz ise iç tüketim ve Bulgar hükümetinin Varna'da yapmayı planladığı, Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ne tedarik edilecek.



BAŞKAN ERDOĞAN BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.