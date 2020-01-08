  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Hafter milisleri Sirte’yi ele geçirdi

Hafter milisleri ’yi ele geçirdi

Hafter milisleri Sirte’yi ele geçirdi
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'NIN doğusundaki silahlı güçlerin lideri , başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti 'yi ele geçirdi. Libya'nın yasal temsilcisi (), kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıkladı.

LİBYA'NIN doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi. Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıkladı. UMH içindeki silahlı bir grubun taraf değiştirerek Hafter saflarına geçmesiyle kentin düştüğü aktarıldı. Başkentteki meşru hükümet, birliklerinin Sirte dışında hazır beklediğini duyurdu. Öte yandan, Hafter milislerinin, kentte bazı sivillere baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hafter milisleri Sirte’yi ele geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN