Hafter milisleri Sirte’yi ele geçirdi

LİBYA'NIN doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi. Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıkladı.

LİBYA'NIN doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi. Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıkladı. UMH içindeki silahlı bir grubun taraf değiştirerek Hafter saflarına geçmesiyle kentin düştüğü aktarıldı. Başkentteki meşru hükümet, birliklerinin Sirte dışında hazır beklediğini duyurdu. Öte yandan, Hafter milislerinin, kentte bazı sivillere baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı.