Kabineden ABD ve İran’a sağduyu çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki gerilimde arabulucu olmak gibi bir talebi ve iddiası olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki gerilimde arabulucu olmak gibi bir talebi ve iddiası olmadığını belirtti.



Kalın, "Türkiye, hem ABD ile hem İran ile konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi. Umarız burada herkes aklıselim ve sağduyuyla hareket eder. Bu yangını alevlendirip bütün bölgeye yayacak adımlardan kaçınır" dedi. İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:

"KAZANANI OLMAZ"

"Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayan süreci takip ediyoruz. 3 Ocak'tan itibaren taraflara itidal tavsiyesinde bulunduk. Bu savaşın kazanını olmayacaktır. Maalesef tarafların pozisyonlarının giderek keskinleştiğini görüyoruz."



"LİBYA'DA ÖNCELİĞİMİZ ÇATIŞMALARIN DURMASI"

Toplantıda Libya'daki gelişmelerin de konuşulduğunu dile getiren Kalın, "Hafter tarafı, saldırılarını pervasız bir şekilde devam ettiriyor. Buna dur denilmezse Libya'da siyasi sürecin işletilmesi mümkün olmayacak ve daha fazla kan dökülecek. önceliğimiz çatışmaların durması" ifadelerini kullandı.



"ESED LİDER VASFINI ÇOKTAN KAYBETTİ"

Putin'in Suriye ziyaretini de değerlendiren Kalın, "Esed Suriye'yi demokratik bir geleceğe taşıyacak lider vasfını yitirmiştir. İdlib'deki çatışmaları dikkate aldığımızda kendisinin barış niyeti olmadığı ortada. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız sır değil. Ama görüş ayrılığına rağmen Suriye'deki siyasi süreci devam ettirebilmek adına görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.