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'da yolcu uçağı düştü! Yolcuların hepsi hayatını kaybetti

İran'da yolcu uçağı düştü! Yolcuların hepsi hayatını kaybetti

08.01.2020, 09:27

180 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken 'daki Imam yakınında düştü. kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı. İşte uçağın enkazından ilk görüntüler.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

İşte uçağın düşme anı! İran'da büyük şok!

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

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