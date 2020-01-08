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'dan saldırı açıklaması: 80 öldü

İran'dan saldırı açıklaması: 80 ABD askeri öldü

08.01.2020, 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,09:48

gece saat 01:20 sularında 'taki 2 ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. Saldırı hakkında açıklama yapan İran Devlet Televizyonu, "Irak'taki saldırıda 80 öldü." ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

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