İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından gözler İncirlik'te

Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran, Irak’taki ABD üssünü füzelerle vurdu. İran’ın saldırısı sonrası tüm gözler İncirlik’teki ABD üssüne çevrildi.

İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad'a yaptığı balistik füzeli saldırı sonrası İncirlik'te sessizlik hakim. Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.



Saldırının ardından bugün ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde sabah saatlerinde 1 kargo uçağının üsse indiği gözlenirken, askeri uçak hareketliliği yaşanmadı.



