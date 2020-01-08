İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası Hamaney'den ilk açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından dünyanın gözü İran'dan yapılacak açıklamalara çevrildi. İran dini lideri Hamaney, saldırı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hamaney "Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Sadece askeri güce sahip değiliz. Halkta da ekipmanlar var. Dünyanın gidişatı değişti. Büyük değişimler gerçekleşecek." dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz cuma günü ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra İran gece saatlerinde Irak'ta dün gece 2 ABD üssünü balistik füzelerle vurdu ve 80 ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD bu iddianın doğru olmadığını belirtirken İran dini lideri Ayetullah Hamaney kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamasında, "Yaşanan gelişmeler tarihin seyrini değiştirdi. Sadece askeri güce sahip değiliz, halkımızda da gerekili ekipmanlar var." ifadelerini kullandı.

İşte İran dini lideri Hamaney'in açıklamalarından satır başları;

"Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız.

BİZİM YÜCE BİR YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR

Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz. Bugün de insanlar bunu gördü. İran'daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.

UMUYORUZ Kİ ASKERİ GÜCE BAŞVURULMAZ

Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor. Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.

SÜLEYMANİ BİLGE BİR ADAMDI

Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız.

Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor. Şehit Süleymani cesur bir adamı. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.

CESUR BİR ADAMDI VE AYNI ANDA BİLEĞE BİR ŞAHSİYETTİ

Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti. Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı. Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu. Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi."