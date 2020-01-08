İzmir’de terör işbirlikçisi 15 kişi gözaltında

İZMİR merkez, Menemen ve Tire ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.

İZMİR merkez, Menemen ve Tire ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15'i gözaltına alındı. İlk olarak sosyal medya üzerinden PKK, DHKP/C, TKP/ML, DKP/BÖG'nin silahlı eylemlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik yakalama talimatı üzerine İzmir merkez ve Menemen'de düzenlenen operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Diğer operasyon ise yine İzmir merkez ve Tire'de gerçekleşti. DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve halen çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.