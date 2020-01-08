MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’ndaki FETÖ soruşturmaları kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalandı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik soruşturmada alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13 ilde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 10'u yakalandı.
MİT’ten atılan FETÖ’cüler teker teker alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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