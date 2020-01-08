PKK’ya ilaç gönderen 2 kişi gözaltında

ANKARA’DA durdurulan bir araçta PKK’ya gönderilen 72 bin 758 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçti. İlaçları götüren Murat Ş. ve Hasan B, gözaltına alındı.

ANKARA'DA, terör örgütü PKK'ya ilaç temin ettiği iddiası ile biri eczacı 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Murat Ş'nin, Altındağ'da Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları Doğu Anadolu'da terör örgütü PKK'ya gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Murat Ş'nin aracını durdurarak arama yapan ekipler, çeşitli markalarda antibiyotik, kanser, anti depresan, epilepsi, şeker ve diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan 72 bin 758 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Murat Ş. ve Hasan B, gözaltına alındı.