  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > PKK’ya ilaç gönderen 2 kişi gözaltında

’ya ilaç gönderen 2 kişi gözaltında

PKK’ya ilaç gönderen 2 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 8.1.2020

’DA durdurulan bir araçta ’ya gönderilen 72 bin 758 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçti. İlaçları götüren Murat Ş. ve Hasan B, gözaltına alındı.

ANKARA'DA, terör örgütü PKK'ya ilaç temin ettiği iddiası ile biri eczacı 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Murat Ş'nin, Altındağ'da Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları Doğu Anadolu'da terör örgütü PKK'ya gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Murat Ş'nin aracını durdurarak arama yapan ekipler, çeşitli markalarda antibiyotik, kanser, anti depresan, epilepsi, şeker ve diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan 72 bin 758 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Murat Ş. ve Hasan B, gözaltına alındı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PKK’ya ilaç gönderen 2 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN