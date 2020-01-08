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Saldırı sonrası lideri Ruhani'den ilk açıklama

Saldırı sonrası İran lideri Ruhani'den ilk açıklama

08.01.2020, 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,11:05

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

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