İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
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Saldırı sonrası İran lideri Ruhani'den ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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