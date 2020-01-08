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‘Vicdanımızı parayla satmayız’

‘Vicdanımızı parayla satmayız’
Giriş Tarihi: 8.1.2020

Bakanı , 'da düzenlenen " ve " toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye'nin Suriye'de savaştan kaçarak kendisine sığınan mazlumlara kucak açarak dünyaya insanlık dersi verdiğini dile getiren Soylu, "Türkiye bölgeye huzur getirmek için yoğun çaba gösteriyor. Suriyeli kardeşlerimize sırtımızı dönmedik, hala dönmüyoruz. İdlib'den son bir ayda 300 bini aşkın insan varil bombalarıyla yerinden edildi. Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Ne yapmalıydık, Suriyelileri orada bıraksaydık da varil bombaları altında çocuklar ölse miydi? Daha geçen gün 8 kişi, 7'sini de bulamadık, Ege Denizi'nde öldüler. Hangi anne baba çocuğunu meçhule götürür? Bizim Batı'dan farkımız bu. Biz vicdanını parayla satmış bir millet değiliz" ifadelerini kullandı.
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