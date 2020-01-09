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Bakan 4 şehit için taziye mesajı yayınladı

Bakan Berat Albayrak 4 şehit için taziye mesajı yayınladı

09.01.2020, 08:48

, bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen saldırısı sonucunda şehit olan 4 asker için, taziye mesajı yayınladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı yol kontrolleri sırasında hain terör örgütü tarafından bombalı araçla yapılan saldırı sonrası 4 askerimiz şehit oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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