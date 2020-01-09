Başkan’ın yanında devletin arkasındayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürümeye devam edecek" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürümeye devam edecek" dedi. Yeni yıla ilişkin yaptığı değerlendirmede MHP'nin dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede ön şartsız olarak Başkan Erdoğan ve hükümetin yanında, devletin arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, "Siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye'nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir" dedi.