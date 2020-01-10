Aygün’ün kardeşi CHP’den istifa etti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, partiden istifa etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, partiden istifa etti. İstifa dilekçesini dün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan Meclis Ocak ayı toplantısında sunan Aygün, ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de dilekçe verdi.