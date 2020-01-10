  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Aygün’ün kardeşi CHP’den istifa etti

Aygün’ün kardeşi ’den istifa etti

Aygün’ün kardeşi CHP’den istifa etti
Giriş Tarihi: 10.1.2020

Büyükşehir Belediye Başkanı ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen eski Ankara milletvekili 'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi , partiden istifa etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, partiden istifa etti. İstifa dilekçesini dün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan Meclis Ocak ayı toplantısında sunan Aygün, ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de dilekçe verdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aygün’ün kardeşi CHP’den istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN