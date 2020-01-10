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Bakan 'tan ve 'a teşekkür mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan Tokat ve Sivas'a teşekkür mesajı

10.01.2020, 13:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,13:57

, hesabı Twitter üzerinden "#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle ve ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan 'ın "Teşekkür Sivasve " paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gün Tokat ve Sivas'a kritik bir ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile temaslar kuran Bakan Albayrak, önemli mesajlar verdi.

Albayrak, burada halk tarafından büyük coşku ile karşılandı. Bakan Albayrak, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.

TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI

Albayrak, "Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.

Videolarda Berat Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.





Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Sivas" paylaşımı

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