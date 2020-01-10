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Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Giriş Tarihi: 10.1.2020

SURİYE'NİN Rasulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken /'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker memleketlerine uğurlandı.

SURİYE'NİN Rasulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker memleketlerine uğurlandı. Şehit askerlerden Astsubay Sinan Köse ve şehit Piyade uzman onbaşı Halil Karakoç memleketleri Mersin'de, Şehit piyade uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'de, şehit Uzman Çavuş Erol Yanık Gaziantep'te bugün toprağa verilecek.
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