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Başkan Erdoğan Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

10.01.2020, 21:12

Başkan , yarın Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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