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Başkan Erdoğan, 'da görme kabul etti

Başkan Erdoğan, Ankara'da görme engelli çocukları kabul etti

10.01.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,12:09

Başkan 'da ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme kabul etti. Çocuklar, Başkan Erdoğan'a yazdıkları mektupları verdi. İşte görüşmeden samimi kareler...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da anlamlı buluşma

Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.


Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.


Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

AA

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