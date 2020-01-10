Başkan Erdoğan, Ankara'da görme engelli çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli çocukları kabul etti. Çocuklar, Başkan Erdoğan'a yazdıkları mektupları verdi. İşte görüşmeden samimi kareler...